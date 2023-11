„Měl v sobě lásku k vlasti, cit ke svobodě a spravedlnosti a hlavně to, že to prostě dělat musel,“ popisuje místopředseda Senátu a TOP 09 Tomáš Czernin Karla Schwarzenberga, kterého nazývá druhým tatínkem. V rozhovoru mimo jiné vypráví o svých pobytech na Schwarzenbergově zámku v Rakousku od sedmdesátých let.