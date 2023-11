NYT: Ukrajinští uprchlíci běžně jezdí zpět na Ukrajinu kvůli lékařům

Zhruba 300 000 ukrajinských uprchlíků žijících v Evropě se vrací na Ukrajinu kvůli návštěvám lékaře. Podle deníku The New York Times to vyplývá z průzkumu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Někteří Ukrajinci deníku sdělili, že péči na Ukrajině považují za lepší a rychlejší. Další stovky tisíc ukrajinských uprchlíků žijících v Evropě se vrací na Ukrajinu i z jiných důvodů, například kvůli návštěvám u příbuzných.

Do Kyjeva se za lékaři letos na podzim vydala také Ljudmyla Hurenčuková, která nyní žije se svým mladším synem ve Francii blízko Saint-Tropez, kam utekla před válkou. „Lékařská péče je prostě na Ukrajině lepší,“ řekla novinářům 39letá Hurenčuková, zatímco čekala na ultrazvukové vyšetření štítné žlázy. „Je levnější, rychlejší a lékaři jsou pozornější. Proto sem jezdím, kdykoli je to možné,“ uvedla.

Stejně jako Hurenčuková se mezi svým dočasným domovem v Evropě a Ukrajinou podle amerického deníku přesouvají přes dva miliony Ukrajinců. Cílem jejich cest může být návštěva příbuzných, vyzvednutí dokladů nebo kontrola nemovitosti. Vlaky přijíždějící na Ukrajinu jsou také často plné rodin vracejících se na školní prázdniny. Matky s dětmi během nich navštěvují otce, kteří většinou nemohou kvůli válečnému stavu ze země odjet.

Takovéto návraty jsou možné díky tomu, že velké části ukrajinského území jsou relativně bezpečné a dobře dostupné ze zbytku Evropy. Ukrajinci podle deníku hledají rovnováhu mezi pobytem na bezpečnějším místě v zahraničí a udržováním kontaktu s minulými životy doma. (ČTK)