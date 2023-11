Finsko registruje na hranici s Ruskem nárůst počtu migrantů ze třetích zemí

Finsko zaznamenalo zvýšený počet žadatelů o azyl z třetích zemí přicházejících na hraniční přechody z Ruska. Podle agentury Reuters to řekla finská ministryně vnitra Mari Rantanen. Helsinky se chystají podniknout akci ke zvládnutí situace.

„Počet (žadatelů o azyl) za krátkou dobu výrazně vzrostl. Ruské úřady změnily způsob práce a umožňují (migrantům) cestovat do Finska, i když nemají platné doklady,“ řekla Rantanen novinářům.

Od pondělního brzkého rána přišlo z Ruska do Finska podle ministryně kolem 60 žadatelů o azyl. To je výrazný rozdíl oproti období mezi 1. srpnem a 12. listopadem, kdy podle finských pohraničníků dorazilo do Finska 91 osob bez dokumentů.

Ministerstvo vnitra proto připraví návrh, který by umožňoval úřadům omezit provoz na hranicích či přímo uzavřít některé hraniční přechody, řekla Rantanen.

Finsko, které se nedávno stalo členskou zemí Severoatlantické aliance, sdílí s Ruskem 1340 kilometrů dlouhou hranici, jež slouží rovněž jako vnější hranice Evropské unie, píše Reuters. (ČTK)