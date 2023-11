Pospíšilova revolta obnažila rozpory v TOP 09

Sněm TOP 09 o víkendu ukázal velké spory mezi šéfkou strany Pekarovou Adamovou a europoslancem Jiřím Pospíšilem. Ty by mohly probublat i do sestavování kandidátky Spolu do eurovoleb. „O mé případné kandidatuře do Evropského parlamentu (…) naštěstí rozhoduje výkonný výbor,“ říká Pospíšil.