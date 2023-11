Vystrčil: Schwarzenberg byl státníkem a šlechticem duchem i původem

Karel Schwarzenberg byl podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) státníkem a přesvědčeným Evropanem, noblesním a laskavým člověkem a především šlechticem duchem i původem.

Vystrčil to napsal v kondolenčním dopisu, ke kterému se ode dneška mohli připojit v sídle horní parlamentní komory její další členové. Kondolenční archy budou k dispozici v předsálí kanceláře předsedy Senátu do čtvrtečního podvečera. Někdejší zákonodárce a bývalý vicepremiér a ministr zahraničí zemřel v neděli ve věku 85 let.