Nový nadační fond ProPlodnost zdarma poskytuje preventivní vyšetření plodnosti pro ženy i muže, chce také o reprodukčním zdraví vzdělávat veřejnost a v budoucnu rovněž finančně pomáhat párům, které si nemohou dovolit léčbu.

Nadační fond dnes novinářům představila jeho garantka a vedoucí lékařka kliniky IVF Cube Hana Višňová, akce se zúčastnila i Louise Brown, první člověk na světě narozený pomocí asistované reprodukce. Prevence plodnosti je podle Višňové cílena především na mladé dospělé, tedy lidi ve věku mezi 20 a 35 roky.

Podle Višňové se za poslední roky výrazně zvýšil věk klientů, kteří vyhledávají metodu umělého oplození, průměrný věk párů, které vyhledávají pomoc, je podle ní 38 let. Zároveň se podle ní většina pozornosti věnuje antikoncepci a nechtěnému početí, ale v mladém věku je potřeba se zabývat i chtěným početím. Problémy s otěhotněním má podle lékařky každý pátý pár v České republice, z IVF terapie se v Česku ročně narodí pět procent dětí. Průměrný věk českých prvorodiček byl v roce 2022 30,5 roku.

Ve společnosti podle Višňové chybí prevence a osvěta, která by směřovala na mladé dospělé. Cílit by se podle ní mělo například na vysokoškoláky, mluvit o prevenci plodnosti by měli rovněž třeba učitelé s dětmi a studenty při sexuální výchově.

Bezplatné preventivní vyšetření podle Višňové obsahuje nejprve online dotazník a následnou online konzultaci. Za první tři měsíce existence fondu se podle ní online testu zúčastnilo 2000 zájemců, z nich 70 procent byly ženy. Následně se podle lékařky mohou zájemci rozhodnout, zda podstoupí vyšetření na klinice. Toho se za stejné období zúčastnilo 200 lidí, z toho 62 procent žen. Zájem přitom podle Višňové roste. Pro ženy návštěva kliniky zahrnuje ultrazvukové vyšetření vaječníků a krevní testy hladin hormonů, pro muže spermiogram. Součástí bezplatného vyšetření je konzultace výsledků.

Kromě preventivních vyšetření a finanční pomoci párům, které si nemohou dovolit léčbu, chce fond v budoucnu podle Višňové pořádat přednášky pro odborníky i akce pro veřejnost. (ČTK)