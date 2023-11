Americké vládě tento týden dojdou peníze na platy zaměstnanců, pokud Kongres neschválí nový rozpočet nebo neprodlouží dosud platný rámec pro financování vládních agentur. Shoda na tom, jak odvrátit takzvaný shutdown, zatím mezi zákonodárci nepanuje, informují americká média.

Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson navrhuje pokračování rozpočtového provizoria do začátku příštího roku.

Pro republikána, který až do podzimu nepatřil k prominentním představitelům své strany a ujal se funkce teprve před necelými třemi týdny, jde o první velkou zkoušku v nové roli. Johnson se i s ohledem na neshody uvnitř těsné republikánské většiny rozhodl pro neobvyklý plán, který by části vládních složek prodloužil financování do 19. ledna a ostatním do 2. února.

Úřady by si podle tohoto návrhu dál rozdělovaly prostředky podle pravidel schválených v loňském roce, kdy ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu měla navrch Demokratická strana. Plán neobsahuje rozsáhlé škrty, které jsou prioritou republikánů. Ani oni přitom nechtějí škrtat v oblasti obrany a zdravotního a důchodového pojištění. Plán neobsahuje ani položky z krizového balíku předloženého prezidentem Joem Bidenem, jehož součástí jsou i dodatečné peníze na podporu Ukrajiny.

Johnson svým plánem jde naproti části svých stranických kolegů, kteří dlouhodobě kritizují nyní již rutinní praxi v Kongresu, kterou je schvalování nového rozpočtu skrze jeden obří návrh zákona, označovaný jako omnibus. „Návrh přeruší absurdní tradici omnibusů v období svátků,“ citovala lídra sněmovny agentura AP.

Kongres musí nové finance uvolnit do pátku, má-li odvrátit narušení práce vládních agentur. Do 17. listopadu zákonodárci prodloužili platnost loňského rozpočtu na konci září, když nedokázali před začátkem nového fiskálního roku dojednat nový rozpočet. Proti dočasnému kompromisu se tehdy postavily desítky republikánských kongresmanů a vše vyústilo v odvolání jejich lídra Kevina McCarthyho z čela sněmovny. (ČTK, CNN)