Rusové přiznali ústup, rychle ale zprávu smazali, prý jde o fake

Politici si myslí, že je pomoc Ukrajině chrání před kritikou, píše v komentáři Ekaterina Kanakova. Pomoc Ukrajině je ale samozřejmostí. „Vážení politici, to, že pomáháte, je norma. A nikdo by vás za to, že se chováte normálně, neměl vyzdvihovat do nebes.“