Video dne: Do kinosálů zamíří příběh afroamerického aktivisty Malcolma X

Herec Keanu Reeves zahraje příští rok s kapelou Dogstar na festivalu Rock for People. V programu akce, která se uskuteční od 12. do 15. června v Hradci Králové, doplní už dříve oznámená jména jako Bring Me The Horizon, Avril Lavigne, Pendulum, Corey Taylor či Parkway Drive. (České noviny)