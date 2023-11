Říjnový volební model Kantar: posílila ODS, polepšili si i Piráti a SPD

V říjnovém modelu agentury Kantar se na prvním místě znovu umístilo hnutí ANO, vykázalo ale mírný pokles. Na druhém místě byla ODS, která dosáhla lepšího výsledku než před měsícem, a polepšili si také Piráti a SPD. Do Sněmovny by se dostalo pět stran.

Hnutí ANO v říjnovém modelu dosáhlo 32,5 procenta, což je ve srovnání s předchozím průzkumem o procentní bod horší výsledek. ODS by měla tentokrát 15,5 procenta, tedy o 3,5 procentního bodu víc než minule.

Autoři průzkumu uvádějí, že z odpovědí respondentů nevyplývá relevantní důvod pro tento výrazný nárůst preferencí. Může tak jít o korekci předchozího modelu, nebo o jednorázový výkyv.

Na třetím místě se v modelu shodně umístili Piráti a SPD s 10,5 procenta. V obou případech si ve srovnání s minulým měsícem polepšili, u SPD je to o procentní bod, u Pirátů dokonce o dva procentní body.

Do sněmovny by se ještě dostalo hnutí STAN, které by získalo sedm procent. (ČT24)