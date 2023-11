Hysterická žena a racionální muž? Za to, jak vyjadřujeme emoce, nemůže příroda, ale kultura, říká vědkyně

V hloubi duše jsme nějak soudili – přesnější by bylo cítili – že víme, kudy se dějiny ubírají. Myslet si to je vždy omyl a historici jsou ti poslední na světě, kteří by se ho měli dopouštět, píše Timothy Garton Ash. Přečtěte si kapitolu z knihy Evropa, náš domov: Od vylodění v Normandii po válku na Ukrajině.