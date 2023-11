WHO ztratila kontakt s největší nemocnicí v Gaze

Světová zdravotnická organizace ztratila kontakt s největší nemocnicí v Pásmu Gazy, která podle zpráv z oblasti čelí útokům Izraele. Na síti X o tom informovala regionální kancelář WHO. Jordánsko podle listu Times of Israel dopravilo do Gazy letecky další humanitární pomoc.

„Vzhledem k tomu, že se stále objevují děsivé zprávy o opakovaných útocích na nemocnici, předpokládáme, že se naše kontakty připojily k desítkám tisíc vysídlených lidí a prchají z oblasti,“ napsala WHO.

Kolem nemocnice Šífa zuří prudké boje mezi izraelskými vojáky a Palestinci. Izraelská armáda tvrdí, že palestinské radikální hnutí Hamás používá civilisty jako živé štíty a ukrývá v nemocnici a pod ní svoji infrastrukturu. Hamás i personál nemocnice, která kvůli kritické situaci musela přerušit činnost, tato tvrzení odmítají.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na X napsal, že podle posledních informací nemocnici obklopily izraelské tanky. Jsou podle něj i zprávy tom, že někteří z lidí, kteří nemocnici opustili, se stali terčem střelby a přišli o život. Tedros vyjádřil obavy o osud zdravotníků a pacientů a znovu vyzval k okamžitému humanitárnímu příměří, které vidí jako jedinou cestu, „jak zachránit životy a omezit strašlivou míru utrpení“.

Izrael zatím uzavření příměří omítá a požaduje, aby Hamás propustil zhruba 240 rukojmích, které při útoku na Izrael ze 7. října do Gazy zavlekl.

Aby se velmi složitá humanitární situace v Gaze, kde na území menším než Praha žije 2,3 milionu Palestinců, alespoň o něco zlepšila, shodilo do oblasti už podruhé leteckou pomoc pro svou polní nemocnici Jordánsko. (ČTK)