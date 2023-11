Ve vyjednávání o propuštění rukojmích z Gazy nastal pokrok, tvrdí izraelská média

Ve vyjednávání o propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem v Pásmu Gazy se podařilo dosáhnout pokroku, tvrdí podle Reuters trojice izraelských zpravodajských televizních kanálů. Dohoda by podle nich mohla spočívat ve výměně izraelských rukojmích – dětí, žen a starších osob – za Palestince zadržované v Izraeli.

Podle televizí by Palestinci během tří až pětidenní přestávky v bojích postupně propustili 50 až 100 rukojmích. Izrael by zase ze svých vězení propustil palestinské ženy a mladistvé. Zvážil by také, že umožní dodávky pohonných hmot do Gazy, které akutně potřebují například tamní nemocnice. Zároveň by si ale ponechal právo pokračovat v bojových operacích po výměně zadržovaných.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu možnou dohodu nechtěl komentovat. „Až budeme moci říci něco konkrétního, budeme rodiny (unesených) informovat a předložíme věc vládě,“ řekl. „Do té doby by bylo nejlepší mlčet,“ míní.

Radikální palestinské hnutí Hamás a další ozbrojené skupiny v Gaze od útoku na Izrael ze 7. října zadržují kolem 240 rukojmích. Za to, aby se izraelská vláda více zaměřila na jejich propuštění, v sobotu v Izraeli demonstrovaly desítky tisíc lidí.

Izrael už více než měsíc v Gaze, kde na území menším než Praha žije na 2,3 milionu Palestinců, vede masivní vojenskou kampaň, při níž zemřelo přes 11 000 lidí, převážně civilistů. Předchozí útok Hamásu si v Izraeli vyžádal na 1200 životů, taktéž hlavně civilistů. (ČTK)