Ve věku nedožitých 86 let zemřel Karel Schwarzenberg

Zemřel Karel Schwarzenberg. Za měsíc by oslavil 86. narozeniny.

Karel Schwarzenberg zemřel ve věku 85 let, zanedlouho by slavil 86. narozeniny. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Bývalý ministr zahraničí a prezidentský kandidát byl dlouhodobě nemocný. Úmrtí významného českého státníka a šlechtice potvrdil Miloslav Kalousek.

„Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal,“ sdělil jeho politický partner na svém sociálním účtu.

Čestný předseda TOP 09 byl v týdnu letecky převezen do nemocnice ve Vídni. Od léta se potýkal se zdravotními problémy, kvůli kterým byl opakovaně hospitalizován. Ve Vídni také zemřel.

Prezident Petr Pavel mu 28. října propůjčil nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva. Kvůli nemoci si ale vyznamenání nemohl ve Vladislavském sále Pražského hradu převzít osobně a zastoupil ho proto syn Jan. Prezidentu Pavlovi byl Karel Schwarzenberg také po nástupu do funkce poradcem.

„Pro mě byl vždy symbolem návratu svobody, demokracie a dalších tradičních evropských hodnot do naší země,“ vzkázal na svém sociálním účtu další ze spolustraníků Jiří Pospíšil. „Velká čest jeho památce. Jeho osobnost, myšlenky a neuvěřitelný nadhled budou hodně chybět.“

Narodil se 10. prosince 1937 v Praze. Dle rodové tradice se jmenoval Karel VII. ze Schwarzenbergu, celým jménem pak Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas kníže ze Schwarzenbergu. S manželkou Therese Schwarzenberg, s níž se oženil dvakrát, měl syna Jana Nepomuka Schwarzenberga, dceru Annu Carolinu Morgan a nevlastního syna Karla Philippa Prinzhorna.

Po pádu komunismu v roce 1989 se vrátil do vlasti a působil jako kancléř prezidenta Václava Havla na Pražském hradě.

Deník N před dvěma lety vydal jeho knihu Připraven sloužit. Tento knižní rozhovor s ním vedla Renata Kalenská. Můžete si jej připomenout zde. (Deník N)