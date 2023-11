Vůdce Hizballáhu Nasralláh prohlásil, že začali využívat nové zbraně

Vůdce Hizballáhu Nasralláh v sobotu prohlásil, že jeho ozbrojenci začali v probíhajících bojích využívat nové zbraně, včetně raket s bojovou hlavicí a sebevražedných dronů. Dodal, že budou i nadále využívat napjatou hranici k nátlaku na Izrael.

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant varoval teroristickou skupinu, že je „blízko k tomu, aby udělala vážnou chybu“. Dodal, že Bejrút může postihnout stejný osud, pokud Hizballáh zatáhne Libanon do války. „Hizballáh zatahuje Libanon do války, ke které může dojít, a dělá chyby,“ řekl Gallant. (AP, Times of Israel)