Obyvatelé obce Krouny souhlasí s výstavbou větrné elektrárny na svém katastru

Obyvatelé obce Krouny na Chrudimsku souhlasí s výstavbou větrné elektrárny na svém katastru. Rozhodli o tom dnes v referendu. Investor ji chce postavit v lokalitě Františky, nabízí za to obci příspěvek do rozpočtu a lidem levnější elektřinu.

ČTK to řekl starosta Petr Schmied (Nezávislí). V Krouně a jejích čtyřech místních částech žije 1112 oprávněných voličů, k volbě přišlo 590 lidí. Pro větrnou elektrárnu hlasovalo 415 lidí, proti se vyjádřilo 164 lidí. Deset hlasů bylo neplatných a jeden člověk nezaškrtl ani jednu variantu. Lidé v referendu souhlasili, aby orgány obce umožnily firmě PV Consulting stavět na obecním pozemku. Pozemek je v katastru Františky, jde o mýtinu v lese.

„Nechával jsem to na voličích, jak se rozhodli, tak to budou mít. Proti větrným elektrárnám nic nemám. Když by ji každý odmítl, nebude stát nikde. Myslím, že je to cesta do budoucnosti už kvůli přípravě a schvalování komunitní energetiky. Pozemek je za kopcem, kdyby se elektrárna postavila, do krajiny bude vidět,“ řekl starosta.

Plánovaný větrník má mít výkon až 6,5 megawattu. Firma za to nabízí Krouně ročně do obecní pokladny 1,95 milionu korun. A zároveň přislíbil, že bude obyvatelům poskytovat levnější elektřinu, v průměru by měli ročně uspořit 11 600 korun oproti současným účtům. Nabídka je na 20 let.

„Tohle bereme jako základ, případně bychom zkusili vyjednávat. Musíme si zjistit další informace. Firma čeká, jak dopadne referendum, zastupitelstvo by jí mělo pozemek pronajmout. Firma pak může začít řízení, aby získala povolení stavby, což je určitě na několik let,“ řekl starosta. (České noviny)