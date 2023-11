Donald Trump chystá historicky nejtvrdší protiimigrační politiku, píše The New York Times. Chce oživit některé části své migrační politiky a přidat mnohé další. Zahrnovat by měly například zřízení táborů poblíž mexických hranic.

Bývalý americký prezident a uchazeč o znovuzvolení do Bílého domu v příštím roce Donald Trump chystá podle deníku The New York Times oživit některé části své migrační politiky, jež byly kritizované jako příliš drakonické, a přidat mnohé další. Zahrnovat by měly například zřízení táborů poblíž mexických hranic, které budou sloužit jako přestupní stanice pro deportaci milionů lidí bez povolení k pobytu ve Spojených státech ročně.

Trump hodlá podle poradců například znovu zavést zákaz vstupu do země lidem z některých většinově muslimských zemí nebo oživit zákazy z doby vrcholící pandemie koronaviru. Ty by však tentokrát stály na předpokladu, že migranti přenáší jiné infekční choroby, například tuberkulózu.

Mezi dalšími plány je údajně zrušení práva na americké občanství pro dítě, které se ve Spojených státech narodí neamerickým rodičům pobývajícím v zemi nelegálně. V případě znovuzvolení také Trump hodlá odebrat dočasný chráněný status lidem, kteří do USA přicestovali ze států považovaných za nebezpečné, což by se týkalo mimo jiné desítek tisíc Afghánců evakuovaných poté, co se vlády v jejich zemi v roce 2021 chopilo hnutí Tálibán.

Omezit právo pobytu by Trump podle poradců chtěl také lidem s „nežádoucími postoji“, píše NYT, například zahraničním studentům, kteří se zúčastnili protiizraelských nebo propalestinských demonstrací. „Američtí konzulární úředníci by měli pokyny rozšířit ideologické prověřování žadatelů o víza,“ píše NYT o Trumpových záměrech.

Co se masových deportací týče, měly by se týkat lidí, kteří do USA vstoupili nelegálně nebo jim jejich povolení už vypršelo. Na rozdíl od dosavadní praxe Úřadu pro imigraci a cla (ICE) by úřady pod Trumpovou administrativou prováděly „zátahy na pracovištích“ a jiné hromadné operace na veřejných místech „zaměřené na zadržení zástupů neoprávněných migrantů naráz“, uvádí NYT. (ČTK)