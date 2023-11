Za šedesát let v diplomacii měl už naučené odpovědi. Když jsem se ptala já, bylo to jiné, říká režisérka filmu o Hansi Blixovi

Film Blix not Bombs režisérky Grety Stocklassy vstupuje 9. listopadu do českých kin. Jeho hrdinou je bývalý zbrojní inspektor OSN Hans Blix. „Byl v kolotoči vysoké politiky a viděl pod její povrch. Mohl by být i cynický a zhrzený. A i přesto si uchovává víru v lidstvo a v budoucnost. A to mě svým způsobem uklidňuje,“ říká o svém protagonistovi česko-švédská režisérka.