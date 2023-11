Piráti budou v příštích volbách kandidovat samostatně

Piráti budou v příštích sněmovních volbách kandidovat samostatně, řekl předseda strany Ivan Bartoš v rozhovoru pro Novinky. Nebudou tak opakovat koalici se Starosty a nezávislými (STAN), kterou utvořili minulé volby.

Koalici se STAN minulé volby utvořili z obavy, že by vládu mohlo sestavit hnutí ANO s podporou SPD. „Já si myslím, že spolu dovládneme v této vládě. Nepředpokládám, že bychom do velké volební vřavy za dva roky v té koalici znovu šli. Ostatně volební koalice se dělá na to volební období, není to nějaký trvalý projekt,“ řekl Ivan Bartoš. (Novinky)