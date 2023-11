Rakušan: Provolávání „From the river to the sea“ je cynické a hloupé,

Provolávání anglickojazyčného sloganu „From the river to the sea“ (Od řeky až k moři), které často zaznívá na propalestinských demonstracích, může být podle ministra vnitra Víta Rakušana „vnímáno jako výzva k úplnému zničení Izraele“. „Je (to) podle mě cynické a hloupé,“ napsal také.

„Experti odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra navíc došli k závěru, že to může naplňovat skutkovou podstatu některých trestných činů. O tomto svém stanovisku budou příští týden jednat mimo jiné s Nejvyšším státním zastupitelstvím. Je tak možné, že i u nás bude veřejné provolávání tohoto hesla považováno za porušení zákona,“ napsal Rakušan na síti X ke zprávě, že největší německá spolková země Bavorsko bude považovat slogan „From the river to the sea“ jako trestně stíhatelný symbol terorismu.

Nová právní klasifikace se opírá o výnos spolkového ministerstva vnitra, které zakázalo aktivity palestinského radikálního hnutí Hamás.