Do potravinové sbírky se zapojilo 4000 dobrovolníků, řekl šéf potravinových bank

Lidé se dnes v obchodech po celé republice mohou zapojit do podzimního kola sbírky potravin, přičemž letos se do ní zapojilo zhruba 4000 dobrovolníků. Češi na darování potravin slyší a do sbírek hojně darují, řekl dnes předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček.

V jarním kole sbírky se vybralo 495 tun potravin, podle Slavíčka se nyní vybere minimálně stejné množství. V pravidelných sbírkách se vybírají hlavně trvanlivé potraviny, které banky distribuují potřebným.

„Je to svátek solidarity a lidé v České republice na darování potravin slyší a do potravinové sbírky darují,“ řekl Slavíček. „Na jaře jsme vybrali 495 tun a myslím, že to jarní kolo minimálně se naplní,“ dodal. Řekl, že dobrovolníci, kterých se letos zapojilo zhruba 4000, se od rána nezastavili, což je podle něj signál, že bude sbírka letos opět úspěšná.

Federace potravinových bank má ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) po republice také výdejny potravin pro potřebné v centrech měst. Jde o model, kdy dobrovolník z potravinové banky distribuuje čerstvé potraviny z prodejen tak, aby se nezkazily. Podle Slavíčka je aktuálně zhruba deset takových míst v každém kraji a stále se rozrůstají.

„Prostřednictvím evropských peněz jsme schopni více než jednu miliardu korun postupně uvolňovat na nákupy potřeb, které právě potravinové banky potřebují,“ uvedl k tomu dnes ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jde podle něj o dobrý doplněk, jak se dostat blíž k lidem, které tu pomoc potřebují. Projekt je s MPSV tříletý. „Našim cílem je za ty tři roky být v každém větším městě,“ řekl Slavíček.

Letos se do potravinové sbírky zapojilo přes 2000 prodejen v celé republice, loni jich bylo 1470. Lidé mohou část svého nákupu odevzdat dobrovolníkům v zelených zástěrách ve všech obchodních řetězcích nebo v síti drogerií Rossmann, dm drogerie markt a Teta. Akce se zúčastní také internetové supermarkety Rohlík a Košík a e-shopy řetězců Tesco a Billa, které připravily elektronické vouchery či různé balíčky pomoci. On-line je možné přispět od 7. do 21. listopadu.

V kamenných obchodech mohou lidé koupit a pak darovat základní trvanlivé potraviny, jako jsou mouka, cukr, těstoviny, rýže, luštěniny, olej, trvanlivé mléko, přesnídávky pro děti, masové i jiné konzervy, instantní polévky. Z drogistických výrobků je zájem o sprchové gely, šampony a mýdla, dětské pleny, vložky, toaletní papír, kartáčky na zuby či zubní pasty. (ČTK)