Veteránům nestačí vyjadřovat vděčnost, musíme jim pomáhat, řekla Černochová

Válečným veteránům nestačí vyjadřovat vděčnost, je důležité proměnit slova ve skutky. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) to uvedla při dnešním pietním aktu na pražském Vítkově.

Válečné hrdiny si tam při slavnostním nástupu tradičně připomněli zástupci armády a veteránských organizací, politici i diváci z řad veřejnosti. Černochová při té příležitosti vyznamenala záslužným křížem tři vojáky za záchranu života. Ocenění za válečnou žurnalistiku převzal i někdejší politik Jaromír Štětina.

Ministryně řekla shromážděným vojákům, že dnešní vzpomínka patří i jejich 30 kamarádům, kteří se nevrátili z nasazení na Balkáně nebo na Středním a Blízkém východě. Připomněla, že československých veteránů z druhé světové války žije už jen osm desítek. „Čas je bohužel v tomto směru neúprosný. Je to proto pro nás mnohem větší výzva, abychom jejich odkaz předávali dalším generacím. Jsem proto moc ráda, že se této pomyslné štafety chopili novodobí váleční veteráni,“ uvedla.

Novodobých účastníků zahraničních misí je přes 16 000 a jejich počet každým rokem narůstá. „Chci poděkovat všem, kteří našim veteránům pomáhají,“ zdůraznila Černochová. Poukázala na to, že mnoho válečných veteránů se po odchodu do civilu dostává do složitých životních situací – musí se vypořádat s následky zranění utrpěných ve službě a často se mohou dostat do existenčních problémů nejen oni sami, ale i jejich rodiny.

Od ledna proto budou ve všech krajích pomáhat kontaktní pracovníci Agentury pro podporu válečných veteránů. Vojáci do pěti let od ukončení činné služby, veteráni, jejich blízcí a pozůstalí také mohou nově žádat o finanční pomoc z Vojenského fondu solidarity. Fond získává příspěvky mimo jiné i ze sbírky pořádané ke Dni válečných veteránů. (ČTK)