Íránský prezident Raísí ozdobený palestinským šátkem přistál v Saúdské Arábii, poprvé od obnovení vztahů obou zemí. Přiletěl na mimořádný summit Organizace islámské spolupráce ohledně situace v Gaze. Zároveň s ním se v Rijádu koná summit Ligy arabských států. (Al-Arabíja)

Watch: #Iran’s President Ebrahim Raisi arrives in #SaudiArabia for a summit on #Gaza, marking his first visit to the Kingdom since the two countries agreed to restore ties in March.https://t.co/uug95V10r4 pic.twitter.com/rBGl8hmnfK

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 11, 2023