Pekarová Adamová obhájila post předsedkyně TOP 09

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg nepronese na sněmu strany zdravici. Řekla to ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. „Panu Schwarzenbergovi přeju pevné zdraví, pozdrav do Vídně a poděkování za vše, co pro nás udělal,“ vzkázala ministryně.