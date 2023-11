Fiala: Slýchám hlasy o ztrátě identity stran Spolu, nesmíme jim podlehnout

Premiér Petr Fiala ocenil spolupráci s TOP 09. Ve svém projevu na sněmu TOP 09 řekl, že spolupráce mezi oběma stranami funguje. Vyzval k jejímu pokračování. „Společně měníme naši zemi k lepšímu. Jsem přesvědčen, že spolu dokážeme znovu uspět,“ řekl Fiala.

Premiér Petr Fiala (ODS) při představování společné kandidátky do eurovoleb. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Předseda vlády připomněl, že koalici Spolu čekají v příštích letech důležité volby. Popsal, že ODS, TOP 09 i lidovci musí spolupracovat navzdory hlasům, že strany při jednotném postupu postupně mohou ztrácet svou identitu.

„Vím, že i u vás ve straně jsou občas slyšet hlasy o tom, že ztrácíte identitu, rozpouštíte se ve vládní koalici nebo v koalici Spolu a že je třeba se naopak vymezovat vůči koaličním partnerům a myslet na sebe. Věřte mi, že takové hlasy slýchám i u nás ve straně a myslím, že ani v KDU-ČSL to nebude jiné,“ popsal Fiala.

„Pokud jim však podlehneme, pokud se mezi sebou začneme hádat a začneme se vymezovat a věřit, že tím něčeho dosáhneme, všechno prohrajeme. Příklady z jiných zemí i z naší minulosti nám k tomu přinášejí dost důkazů. Je to ta nejspolehlivější cesta, jak odevzdat moc populistům a extremistům,“ doplnil předseda vlády. Podle svých slov musí Spolu v příštích volbách ukázat to nejlepší.

„Musíme do toho dát všechno, aby se naše země nevrátila do temných časů. Spolu se nám to může podařit,“ řekl Petr Fiala.