Izraelská armáda je podle televize připravena na rok bojů v Pásmu Gazy

Izraelská armáda podle televize Channel 12 počítá s tím, že boje v Pásmu Gazy potrvají rok a je připravena rozšířit vojenské operace i do oblastí, kde dosud nikdy nepůsobila. O tvrzení izraelské televize, která se odvolává na nejmenované zdroje, informoval server listu The Times of Israel.

„Není žádný tlak na spěch,“ uvádí Channel 12. „To je zpráva, kterou armádní velitelé dostávají neustále: Pracujte pomalu a bezpečně. Dosáhněte výsledků.“

Televize také tvrdí, že se izraelská armáda připravuje na „období jednoho roku bojů…v různých oblastech…různými metodami“. Na jeho konci má být splnění izraelského cíle a nástup nové vlády v Gaze, v níž nebude zastoupeno palestinské radikální hnutí Hamás a která nebude podporována Íránem. (ČTK, Times of Israel)