Průzkum: Dosud nejvíc izraelských Arabů, 70 procent, se cítí součástí Izraele

Sedmdesát procent izraelských Arabů se podle nejnovějšího průzkumu cítí být součástí státu Izrael, je to nejvyšší počet za 20 let a asi o pětinu více než před útokem palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října.

Informoval o tom dnes server The Times of Israel. K načasování tohoto útoku podle většiny Izraelců přispělo, že se vláda letos od ledna výrazně soustředila na prosazení soudní reformy, vyplynulo rovněž z průzkumu. Asi 59 procent v průzkumu odpovědělo, že vláda by měla začít okamžitě jednat s Hamásem o propuštění rukojmích, pouze 22 procent si myslí, že vláda s Hamásem jednat nemá.

V průzkumu, který se uskutečnil 5. a 6. listopadu, odpovědělo na otázku, zda se cítí být součástí státu Izrael a jeho problémů, „ano“ 70 procent dotázaných z řad arabských občanů Izraele. Ještě letos v červnu jich na tutéž otázku odpovědělo kladně 48 procent. Jen 27 procent arabských respondentů uvedlo, že se cítí ohledně budoucnosti Izraele optimisticky, zatímco u Židů to bylo 72 procent.

Nicméně počet izraelských Arabů, kteří by raději zůstali v Izraeli, než emigrovali, za poslední čtyři roky klesl z 84 procent na 59. Odpovídali na otázku, zda by raději zůstali, nebo emigrovali, pokud by dostali občanství Spojených států či jiné západní země.

Izraelští Arabové tvoří 21 procent z necelých deseti milionů obyvatel Izraele, mají izraelské občanství a asi 80 procent z nich jsou muslimové. Jsou to většinou potomci Palestinců, kteří neuprchli po vzniku Izraele v roce 1948, kdy vypukla první arabsko-izraelská válka, ani po šestidenní válce v roce 1967. Mnozí si dlouhodobě stěžují na diskriminaci ze strany státu.

Mezi izraelskou židovskou většinou se 94 procent cítí být součástí státu Izrael. Tak vysoké procento bylo naposledy zaznamenáno v roce 2003, kdy v zemi vrcholila vojenská operace proti palestinským ozbrojencům na okupovaném Západním břehu Jordánu.

Izrael zahájil válku v Pásmu Gazy po přeshraničním útoku ozbrojenců z radikálního hnutí Hamás ze 7. října, při kterém bylo zabito na 1400 lidí, mezi nimiž byli i arabští občané. Od té doby izraelské síly v Pásmu Gazy zabily více než 11 000 Palestinců, uvádí tamní ministerstvo zdravotnictví.

Vláda má začít okamžitě jednat o propuštění rukojmích, uvedlo 38 % dotazovaných

Průzkum také zjišťoval, zda by izraelská vláda měla jednat s Hamásem o propuštění rukojmích, jichž drží ozbrojenci v Pásmu Gazy na 240. Třicet osm procent dotazovaných řeklo, že vláda má začít jednat okamžitě, ale zároveň má pokračovat v ostřelování Pásma Gazy. Dalších 21 procent uvedlo, že vláda má začít okamžitě jednat i za cenu toho, že by to znamenalo bombardování zastavit.

Většina Izraelců rovněž odpověděla, že k načasování útoku Hamásu na Izrael přispěla vláda svou snahou prosadit soudní reformu. Proti ní totiž od ledna pravidelně protestovaly až stovky tisíc lidí, včetně armádní rezervistů, a podle některých analytiků Hamás využil i atmosféru těchto vnitropolitických problémů.

Izraelští krajně pravicoví politici varovali, že by mohly vypuknout vnitřní arabské nepokoje, jako tomu bylo během předchozí války v Pásmu Gazy v roce 2021. To se však nepotvrdilo. Policie provedla zatýkání mezi arabskými občany obviněnými z příspěvků na sociálních sítích podněcujících propalestinské násilí a ve čtvrtek zatkla pět vůdců arabské komunity, kteří plánovali uspořádat protiválečný protest. Právníci zatčených označili tyto kroky za nedemokratické. (ČTK)