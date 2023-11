Bavorsko bude stíhat provolávání známého propalestinského sloganu

Největší německá spolková země Bavorsko bude napříště považovat anglickojazyčný slogan „From the river to the sea“ (Od řeky až k moři) často zaznívající na propalestinských demonstracích jako trestně stíhatelný symbol terorismu.

Agentuře DPA to dnes sdělilo generální státní zastupitelství v Mnichově. Nová právní klasifikace se opírá o výnos spolkového ministerstva vnitra, které zakázalo aktivity palestinského radikálního hnutí Hamás. Německo, které Hamás považuje za teroristickou organizaci, také rozpustilo propalestinskou síť Samidún.

Heslo v angličtině „From the river to the sea (Palestine will be free)“, tedy Od řeky až k moři (Palestina bude svobodná) od šedesátých let používali palestinští nacionalisté. Geograficky odkazuje na řeku Jordán a Středozemní moře, mezi kterými leží Izrael.

Ministerstvo vnitro už ve své vyhlášce na konci dlouhého seznamu zakázaných symbolů či vlajek uvádí i zmíněný slogan, který zazníval například i na nedávném shromáždění na podporu Palestinců v Praze. Z pohledu mnichovského státního zastupitelství je proto užívání sloganu v celém Bavorsku zakázané. Podle DPA bavorské rozhodnutí nemá v jiných spolkových zemích bezprostřední účinek, protože klasifikace je na jednotlivých státních zastupitelstvích. Ještě v srpnu rozhodl správní soud v Berlíně, že slogan sám o sobě trestný není.

Státní zastupitelství a policie v Bavorsku i při izolovaném užití sloganu – bez ohledu na to, v jakém jazyce – zahájí vyšetřování kvůli použití symbolu teroristické organizace, píše dále DPA. Konkrétně to znamená, že v případě odsouzení budou hrozit stejné tresty jako při používání hákových křížů nebo provolávání nacistických sloganů. Podle příslušného paragrafu německého trestního zákoníku pak hrozí až tříletý trest vězení nebo peněžní trest. (ČTK)