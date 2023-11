U soudu v Paříži padly tresty za smrt 39 migrantů v chladírenském voze

U soudu v Paříži dnes dostalo 18 lidí až desetileté tresty za pašování lidí z Vietnamu do Evropy. Jsou mezi nimi i čtyři Vietnamci odsouzení za neúmyslné zabití 39 migrantů, jejichž těla byla nalezena v říjnu 2019 v chladírenském voze v Británii.

Jeden obviněný byl dnes zproštěn viny, uvedla agentura AFP.

„Byli jste zásadně zapojeni do organizace převozu lidí v tíživé situaci, kteří doufali v lepší život,“ uvedla předsedající soudkyně Carole Bochterová. „Vytvořili jste podmínky, které vedly ke smrti těchto osob. Kdyby jich tam bylo méně, možná by přežili,“ uvedla soudkyně.

Čtyři hlavní strůjci z Vietnamu dostali nepodmíněné tresty na devět až deset let a doživotní zákaz vstupu do Francie. Čtyři další Vietnamci, kteří zařizovali přepravu a ubytování a z nichž dva jsou na útěku, dostali tresty od jednoho roku do deseti let. Sedm taxikářů francouzské, marocké a alžírské národnosti dostalo nanejvýš tříleté tresty a pokuty od 2000 do 3000 eur (49 000 až 73 700 korun). Muži podle soudu věděli o pašování lidí, ale šlo jim jen o jednorázový zisk. Dva Číňané a Francouz, kterým patřily byty, v nichž migranti bydleli, dostali tresty od šesti do 12 měsíců a pokuty až 10 000 eur (246 000 korun).

Policie většinu členů skupiny zadržela v květnu 2020 v okolí Paříže a v Belgii. Byli obviněni z organizovaného pašování lidí, napomáhání při vstupu na území a ze zločinného spolčení. Celá skupina se soustředila podle agentury Eurojust na pašování migrantů z Asie, zejména z Vietnamu. Do Evropy dopravovala po řadu měsíců každý den několik desítek lidí.

V říjnu 2019 byla v chladírenském kontejneru v průmyslové zóně na východ od Londýna objevena těla 31 mužů a osmi žen, dvěma z obětí bylo pouhých 15 let.

V lednu 2021 londýnský soud uložil tresty vězení od 13 do 27 let čtveřici mužů, které už dříve shledal vinnými z pašování a smrti 39 migrantů z Vietnamu v roce 2019. O rok později belgický soud uložil 15 let vězení pětačtyřicetiletému Vietnamci za jeho roli při pašování migrantů do Anglie. (ČTK)