Rusko ztratilo za měsíc bojů o Avdijivku 10 000 vojáků, tvrdí Zalužnyj

Ukrajinský teenager Bohdan Jermochin, kterého loni odvezli Rusové z okupovaného jihoukrajinského Mariupolu do Ruska, se bude moci vrátit do vlasti. Oznámili to dnes ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec i ruská zmocněnkyně pro práva dětí Marija Lvova-Bělova.