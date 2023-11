Politická Pointa N: Co mají společného Fiala, piráti a Kovářová?

Snaha uspořádat cestu premiéra Petra Fialy (ODS) do Nigérie začala 14 dní před konáním. Bylo to příliš narychlo, důvody zrušení byly organizační, nebyl v tom žádný politický signál ani podtext. Novinářům to dnes při návštěvě Vilniusu řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).