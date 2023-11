Zákon navrhuje regulaci lobbování, vznikne registr lobbistů

Regulovat a legalizovat lobbování a také zvýšit jeho transparentnost si klade za cíl zákon předložený ministerstvem spravedlnosti, který by měla projednat vláda. Podle návrhu vznikne registr, ve kterém se budou evidovat jak lobbisté, tak lobbovaní, tedy například zákonodárci.

Vyplývá to z návrhu zákona ve vládní knihovně. Normu ale kabinet dostane s rozporem, ministerstvo financí nesouhlasí s náklady, které by si zavedení registru vyžádalo.

V současné době neexistují v Česku pro lobbování žádná pravidla, a proto je vnímáno negativně. Lobbování ale může být podle předkladatelů součástí demokratického procesu. Zákon proto chce odlišit „legitimní a přínosné“ lobbování, jehož cílem je rozšířit informace a data veřejným funkcionářům za účelem prosazení změny legislativy, od zákulisního a záměrně netransparentního ovlivňování všemi možnými prostředky.

„Regulace lobbování přispěje k odkrytí vazeb mezi lobbisty, zájmovými skupinami a veřejnými činiteli,“ napsali v důvodové zprávě předkladatelé. Předpokládají také, že díky regulaci se omezí korupce, střety zájmů a klientelismus.

Vzniknout má registr, v kterém se budou evidovat informace o lobbistech i lobbovaných. Pokud lobbisté budou chtít svou činnost provozovat legálně, budou to muset předem ohlásit ministerstvu spravedlnosti. Uvedou také, v zájmu koho lobbují, a budou do registru vkládat hlášení o činnosti za uplynulý půlrok. Ta budou veřejně přístupná. Lobbista rovněž bude muset lobbovaného upozornit na to, že je lobbista a v čím zájmu pracuje. Lobbované do registru budou zapisovat orgány, u kterých funkcionáři působí.

Údaje o úspěšném lobbingu se budou zaznamenávat i do důvodové zprávy návrhů zákonů, odůvodnění pozměňovacího návrhu či zápisu ze schůze výboru, který pozměňovací návrh přijme. Za nesplnění povinností bude hrozit pokuta až 300 000 korun.

Připomínkovým řízením zákon prošel už na konci loňského roku, účinnosti by měl podle návrhu nabýt 1. července 2025. Nyní je na jednání vlády předkládán s rozporem. Proti je ministerstvo financí, kterému vadí náklady, jež bude ministerstvo spravedlnosti se zavedením registru mít. Úřad předpokládá, že na vytvoření registru bude potřebovat jednorázově deset milionů korun a milion korun každoročně na jeho fungování. Spravedlnost chce také nabrat šest úředníků, kteří budou mít agendu na starosti. Výdaje na ně odhaduje na 5,36 milionu korun ročně.

Přijetí regulace lobbingu do poloviny roku 2025 je podmínkou pro vyplacení peněz z Národního plánu obnovy. (ČTK)