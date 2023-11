Ukrajinský sirotek, kterého Rusové odvezli z Mariupolu, se může vrátit do vlasti

Ukrajinský teenager Bohdan Jermochin, kterého loni odvezli Rusové z okupovaného jihoukrajinského Mariupolu do Ruska, se bude moci vrátit do vlasti. Oznámili to dnes ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec i ruská zmocněnkyně pro práva dětí Marija Lvova-Bělova.

Média dříve informovala, že sedmnáctiletý sirotek se pokusil z Ruska na Ukrajinu vrátit sám, později dostal předvolání k ruské vojenské odvodní komisi a následně požádal ukrajinského prezidenta o pomoc s návratem na Ukrajinu.

„Oficiálně potvrzuji, že máme dohodu o návratu Bohdana na Ukrajinu a jeho shledání se sestrou,“ napsal na platformě Telegram Lubinec. Lvova-Bělova na stejné síti dodala, že ruská a ukrajinská strana se dohodly na tom, že se Jermochin setká se svou příbuznou „ve třetí zemi v den svých narozenin“. Ty má podle serveru Ukrajinska pravda 19. listopadu.

O den dříve Jermochinova ukrajinská právní zástupkyně Kateryna Bobrovska zveřejnila na Facebooku video, ve kterém mladík žádá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby mu pomohl s návratem do vlasti. Stalo se tak krátce poté, co média informovala o jeho předvolání na vojenský odvodní úřad u Moskvy, kde se musí hlásit po dosažení plnoletosti, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Jermochina pravděpodobně čeká služba v ruské armádě, dostal totiž ruský pas

Lvova-Bělova tvrdí, že šlo pouze o výzvu k upřesnění údajů k vojenské registraci, kterou dostávají všichni občané Ruska jeho věku, a pokud studují, je jim udělen odklad vojenské služby do konce studia. Bobrovska nicméně upozorňovala, že Jermochina pravděpodobně čeká služba v ruské armádě. Dostal totiž ruský pas a může tak být považován za člověka podléhajícího vojenské povinnosti, podotkla BBC.

Bohdan Jermochin přišel podle serveru Meduza o oba rodiče před lety. Do 24. února loňského roku, kdy na Ukrajinu vtrhla ruská invazní vojska, žil v Mariupolu. Nejprve v pěstounské rodině, po nástupu na hutnickou školu se jeho zákonným zástupcem stal ředitel vzdělávací instituce, což je u starších sirotků běžná praxe, píše BBC. List Novaja Gazeta nicméně podotýká, že jeho zákonnou opatrovnicí je jeho sestra Valerije, která žije na Ukrajině. Lvova-Bělova ve své zprávě zmínila sestřenici.

Poté co Rusové loni Mariupol obsadili, umístili mladíka do pěstounské rodiny v Rusku. Letos v březnu se Jermochin pokusil z Ruska utéct zpět na Ukrajinu, ale zastavily ho bezpečnostní složky poblíž hranic, píše Meduza. Podle Bobrovské se pokusil na Ukrajinu vrátit hned několikrát. Lvova-Bělova tvrdí, že chlapci už dříve nabídli možnost vrátit se na Ukrajinu, ale on odmítl, což potvrdil i písemně. Podle jeho advokátky byl však k sepsání prohlášení, že chce zůstat v Rusku, dokud nedosáhne plnoletosti, donucen.

Kyjev viní Rusko, že unáší ukrajinské děti se záměrem vymazat jejich ukrajinskou identitu. Moskva tvrdí, že její program přesídlení dětí z Ukrajiny na ruské území má ochránit sirotky a opuštěné děti v oblasti konfliktu. Podle Spojených států byly tisíce dětí násilně odebrány ze svých domovů, napsala dříve agentura Reuters. Mezinárodní trestní soud (ICC) letos v březnu vydal kvůli podezření z nezákonného odvlékání ukrajinských dětí do Ruska zatykač na Lvovu-Bělovu a také na ruského prezidenta Vladimira Putina. (ČTK)