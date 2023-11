Lipavský: Ve zrušení Fialovy návštěvy Nigérie nebyl politický signál

Snaha uspořádat cestu premiéra Petra Fialy (ODS) do Nigérie začala 14 dní před konáním. Bylo to příliš narychlo, důvody zrušení byly organizační, nebyl v tom žádný politický signál ani podtext. Novinářům to dnes při návštěvě Vilniusu řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Fiala je od minulého pátku na týdenní cestě po afrických zemích. Nigérie podle mluvčího vlády Václava Smolky krátce před plánovanou návštěvou oznámila, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program. Podle diplomatických zdrojů tento krok mohl souviset s českou podporou Izraele v OSN. Jeruzalém čelí rostoucí kritice zejména muslimských zemí kvůli vzdušným úderům v palestinském Pásmu Gazy, které zahájil po krvavém útoku hnutí Hamás na jižní Izrael.

„Důvod je úplně prozaický. Byla to prostě jenom otázka organizační. Snaha zorganizovat cestu do Nigérie začala 14 dní před jejím konáním. Prostě to bylo příliš narychlo,“ vysvětlil ministr. „Vyrojila se celá řada nepodložených spekulací o tom, že to je nějaký politický signál. Žádný politický signál ani podtext v tom nebyl,“ doplnil.

Mrzí ho, že se záležitost přetáčí až do negativního hodnocení české diplomacie. „V případě zahraničních cest ty věci ne vždycky klapnou. Pan premiér má velmi ambiciózní program, který v těchto dnech v Africe završuje. Navštívil celou řadu zemí a je potřeba to jednoznačně označit za úspěch,“ dodal Lipavský. Fiala postupně navštívil Etiopii, Keňu, Ghanu a cestu dnes zakončil v Pobřeží slonoviny. (ČTK)