Siniaková začne souboj o postup do semifinále Poháru Billie Jean King

Kateřina Siniaková začne souboj českých tenistek s USA o postup do semifinále Poháru Billie Jean King. Sedmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové se utká v úvodní dvouhře s Danielle Collins.

Po ní půjde do akce na tvrdém kurtu v Seville Markéta Vondroušová, která narazí v duelu týmových jedniček na Sofii Kenin. Novinářům to řekl kapitán Petr Pála.

Do závěrečné čtyřhry zatím Pála nahlásil dvojici Siniaková, Barbora Krejčíková. Za Američanky by měly hrát Sloane Stephens a Taylor Townsend. Vítězky zápasu si zajistí první místo ve skupině A a v semifinále narazí na Kanadu, která ovládla skupinu C. Domácí Španělsko a Polsko porazila pokaždé 3:0. (České noviny)