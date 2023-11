Prezident Petr Pavel s manželkou Evou vysadili na Pražském hradě strom Olgy Havlové

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou odpoledne v Jelením příkopě na Pražském hradě slavnostně vysadili strom Olgy Havlové. Byl to poslední z 90 stromů, které byly do letošního roku, kdy by se bývalá manželka prezidenta Václava Havla dožila 90 let, vysazeny v obcích a městech České republiky.

Foto: Vít Šimánek, ČTK

Hrad se vysazením ořechovce pekanového připojil ke kampani Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Píseň pro Olgu na krátké vzpomínkové akci zazpívala Aneta Langerová v doprovodu Jakuba Zitka a pěveckého uskupení Maranatha Gospel Choir.

„Jsem moc rád, že se dnes Jelení příkop otevřel nejen těm, kteří v Praze uprostřed města hledají kousek zeleně a klidu, ale také všem, kteří si přišli připomenout paní Olgu Havlovou a její nedožité 90. narozeniny,“ řekl Pavel. Dodal, že Havlová byla průkopníkem aktivit, které měly za cíl pomáhat lidem s různým znevýhodněním. V poslední době se výbor věnuje například pomoci ukrajinským dětem, které musely opustit svoji zemi kvůli válce.

Ředitelka nadace Monika Granja podotkla, že vysazení 90. stromu Olgy Havlové v areálu Pražského hradu symbolizuje celý její život. „První strom jsme zasadili na Žižkově v Praze 3, kde se paní Olga Havlová narodila a vyrůstala, a poslední, devadesátý, v místě, kde plnila svoji poslední životní roli,“ poznamenala.

Blízká přítelkyně Havlové, editorka Knihovny Václava Havla Anna Freimanová, řekla, že někdejší první dáma na Hradě příliš šťastná nebyla, ale mohla se věnovat díky tomu pomoci lidem.

Výbor dobré vůle v roce 1990 založila právě Olga Havlová, která zemřela v roce 1996 po těžké nemoci. Organizace pomáhá handicapovaným a jinak znevýhodněným, aby se mohli co nejlépe začlenit do běžného života. Nadace rovněž vypsala mimořádnou sbírku Dárek pro Olgu, jejímž cílem je vybrat 900 000 korun na pomoc znevýhodněným lidem. (České noviny)