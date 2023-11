Soud poslal do vazby muže, který podle policie ubil pěstí svou přítelkyni

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou odpoledne v Jelením příkopě na Pražském hradě slavnostně vysadili strom Olgy Havlové. Byl to poslední z 90 stromů, které byly do letošního roku, kdy by se bývalá manželka prezidenta Václava Havla dožila 90 let, vysazeny v obcích a městech České republiky.