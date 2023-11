Správa železnic představila návrh nového mostu na pražské Výtoni

Správa železnic představila návrh nového železničního mostu na pražské Výtoni. Ten by měl nahradit most z roku 1901, který je již za hranicí své životnosti a kapacitně nestačí narůstajícím požadavkům železniční dopravy.

Podle studie by měla být trať rozšířená z původních dvou kolejí na tři. Zároveň by díky nové vlakové stanici Praha-Výtoň měla být železniční doprava plynule napojena na hromadnou. Nový most by měl také splňovat evropské požadavky pro mezinárodní železniční přepravu a měl by zrychlit jízdní dobu přes něj projíždějících vlaků i snížit hluk v jeho okolí. (Nový most Výtoň)