České hokejisty čeká na turnaji Karjala druhý zápas proti domácímu týmu

Českou hokejovou reprezentaci čeká na turnaji Karjala druhý zápas proti domácímu týmu. Poté, co ve čtvrtek ve Växjö porazili Švédsko, nastoupí v sobotu v Tampere proti Finsku. Případné vítězství by svěřence trenéra Radima Rulíka přiblížilo celkovému triumfu na první akci Euro Hockey Tour.

Vzhledem k tomu, že druhé sobotní utkání se hraje před nimi, mohou mít po jeho skončení i jistotu vítězství na turnaji.

Zatímco český výběr zejména zásluhou vydařené první třetiny, v níž se čtyřikrát střelecky prosadil, porazil Švédsko 5:2, Finové přehráli na úvod Švýcarsko 4:0. Hattrickem se na tom podílel útočník Antti Suomela

„Jde o to, abychom plnili, co máme. Nejde o to, zda hrajete proti top týmu, a nemusí to být jen Finové. Když jim nedáte prostor se rozjet, tak nemají šanci,“ řekl asistent trenéra Marek Židlický novinářům.

Reprezentace se bude opět snažit hrát aktivně a nečekat na chyby soupeře. „Je to náročný systém, ale kluci to v prvním zápase zvládli. My koukáme sami na sebe, musíme podat stoprocentní výkon a soustředit se na sebe,“ podotkl bývalý vynikající obránce. „Vždy je co zlepšovat. Ve čtvrtek jsme sice v přesilovkách nedali gól, ale vyhráli jsme zápas a myslím si, že jsme ho odehráli dobře,“ dodal Židlický.

Češi ještě dnes trénovali ve Växjö a do Tampere, kde je centrum turnaje, se přesunou společně se Švédy až odpoledne. Příprava byla uzpůsobena vytížení jednotlivých hráčů. Rulík se svými asistenty mají v kádru 27 hráčů a jedna pětka v každém zápase odpočívá. Oproti čtvrtku by neměli hrát obránci Libor Zábranský, Dominik Mašín a útočníci Michal Řepík, Petr Kodýtek a Michael Špaček. Do sestavy se naopak nově zapojí Ronald Knot, Jiří Ticháček, Jan Ordoš, Tomáš Filippi a Lukáš Jašek.

„Máme to naplánované tak, že většina hráčů odehraje dva zápasy. Někteří samozřejmě tři, protože to jinak nejde,“ řekl Rulík s tím, že hokejisté, které v úterý a ve středu čekají utkání Ligy mistrů, by většinou neměli hrát v neděli proti Švýcarsku. Například Petr Kodýtek z Ilvesu Tampere ale dostane volno v sobotu. „Chvíli nám to zabralo, abychom to vymysleli. Vše ale musí do sebe zapadnout zdravotně. Jedna věc jsou plány a druhou realita. V praxi je to tak, že plány většinou nevychází,“ pousmál se Rulík.

Předpokládaná sestava: Pavlát (Málek) – Zámorský, Pyrochta, Košťálek, Dvořák, Jandus, J. Galvas, Knot, Ticháček – M. Stránský, Sedlák, O. Kovařčík – P. Kousal, Tomášek, Lenc – Ordoš, Filippi, Kubík – Flek, Voženílek, Jašek. (České noviny)