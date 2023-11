Soud zamítl žalobu vedení Ústavu pro studium totalitních režimů na bývalé zaměstnance

Soud nepravomocně zamítl žalobu ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislava Kudrny a jeho náměstka Kamila Nedvědického. Devatenáct bývalých zaměstnanců instituce je letos obvinilo z cenzury nebo bossingu, oba muži je pak zažalovali na ochranu osobnosti.

Kudrna a Nedvědický neměli tzv. aktivní legitimaci, žalobu totiž podali jako soukromé osoby. Podle soudu ale výzva, kterou historici zveřejnili, kritizovala ústav a jeho vedení a soukromých životů Kudrny a Nedvědického se nedotýkala. Muži po zaměstnancích požadují omluvu a náhradu nemajetkové újmy po 50 000 korunách.

Část pracovníků oddělení vzdělávání v polovině letošního března zveřejnila otevřený dopis, ve kterém vedení ústavu kritizovala. Kudrna podle nich šikanou, bossingem, cenzurováním, nehospodárnými kroky a nezodpovědnými personálními změnami ohrožuje fungování ústavu i moderní historické vzdělávání v Česku.

Vedení ústavu se proti kritice ohradilo. Odmítlo jakékoliv cenzurní zásahy. Ohledně personálních změn uvedlo, že jsou zcela v kompetenci ředitele, nikoliv zaměstnanců, a odvolání předcházela řada jednání. Kudrna s Nedvědickým následně podali na pracovníky podepsané pod dopisem žalobu na ochranu osobnosti.

Historici ale tvrdí, že kritizovali vedení ústavu jako instituce, ne soukromé aktivity Kudrny a Nedvědického, a muži tak podle nich neměli oprávnění žalobu podat. Soudce Tomáš Černý jim dal za pravdu. „Není patrné, že by ve výzvě bylo něco, co by se dotýkalo soukromého života daných osob, je jim vytýkána pouze činnost v rámci ústavu,“ konstatoval.

Podle obou žalobců zveřejněný dopis obsahuje řadu nepravdivých a zavádějících tvrzení a obvinění obou mužů jako statutárních zástupců vedení Ústavu pro studium totalitních režimů. Označili ji za excesivní kritiku „bez dostatečného pravdivostního základu“. Podle žalovaných historiků je ale většina výroků hodnotících, zveřejněnou kritiku považují za přípustnou. (ČTK)