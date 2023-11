Nebojujeme za sebe, ale za naše děti, odůvodňují odbory chystanou celodenní stávku

Nebojujeme za sebe, ale za naše děti, odůvodňují školské odbory chystanou celodenní stávku. Ta je plánovaná na pondělí 27. listopadu. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství v textech, které dnes rozeslal do škol, uvádí, že cílem je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství.

Nedostatek peněz ve školách by podle odborů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce či omezení možnosti dělit třídy na skupiny, v nichž je vzdělávání efektivnější, a dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů či ohrožení existence malotřídek.

Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu výše platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v příštím roce. Odmítají, aby ředitelé škol museli z peněz na platy hradit nemocným zaměstnancům dávky v nemoci.

Šéf školských odborů František Dobšík bude o situace ještě jednat s představiteli vlády. Příští týden se sejde s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN). Ministerstvo školství podle něj bude mít v té době podrobnější přehled o tom, jak to vypadá s takzvanými PHmaxy, tedy s platbami za maximální počty hodin výuky, v jednotlivých oborech. Bek plánuje o požadavcích odborů jednat s koaličními partnery.

Ministerstvo školství by mělo podle navrhovaného rozpočtu mít v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Podle Beka má rezort přislíbené další čtyři miliardy z rezervy státního rozpočtu, které by mělo školství získat začátkem nového roku.

Zatím není jasné, kolik mateřských, základních a středních škol se k protestu přidá. Ze zákona o kolektivním vyjednávání, jenž pravidla stávek upravuje, nicméně vyplývá, že odbory by měly mít nejméně tři dny před stávkou jasno, kolik lidí a která pracoviště přeruší při plánovaném protestu svůj provoz. (ČTK)