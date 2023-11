„Když se prezidentský úřad nevykonává, jak by měl, je to zrada na naší tradici. A to já nesmírně vyčítám Miloši Zemanovi,“ říká Michal Horáček ve Studiu N live, kde byl hostem Filipa Titlbacha a Vítka Svobody. Sám Horáček proti Zemanovi v roce 2018 neúspěšně kandidoval.