Vyjednavači Evropského parlamentu a států se shodli na návrhu na obnovu přírody

Vyjednavači Evropského parlamentu a členských zemí nalezli dohodu ohledně návrhu na obnovu přírody. Oznámil to ve čtvrtek pozdě večer Evropský parlament.

Návrh vyvolal velkou debatu kvůli údajným dopadům na zemědělství a dalším ekonomickým a sociálním důsledkům. Dojednaný návrh musí ještě oficiálně schválit Evropský parlament i členské státy.

Součástí návrhu zůstává cíl zavést do roku 2030 opatření pro obnovu přírodních ekosystémů na pětině suchozemských a vodních ploch. Do roku 2050 by měly být obnoveny všechny přírodní systémy, které to potřebují. Prioritu by měla mít území, jež se nachází v chráněných oblastech Natura 2000. Členské státy budou mít povinnost vypracovat plány, jak stanovených cílů dosáhnout.

Podle prohlášení Rady Evropské unie návrh poslouží k dosažení klimatických cílů a také k posílení potravinové bezpečnosti.

Dohoda také stanovuje cíl zvrátit nejpozději do roku 2030 úbytek opylovačů. Mezi dalšími cíli do roku 2030 je vysazení nejméně tří miliard stromů EU a obnova 25 000 kilometrů toků jako volně tekoucích řek. (ČTK)