Jemenští povstalci odpálili rakety na Izrael; školu v přístavu Ejlat zasáhl dron

Civilní budovu v přístavním městě Ejlat na jihu Izraele dnes zasáhl neidentifikovaný dron, oznámila to dnes izraelská armáda. Incident se obešel bez zranění a způsobil jen mírné škody.

Jemenští povstalci, kteří byli v posledních týdnech původci podobných útoků, mezitím prohlásili, že odpálili několik balistických raket na území Izraele včetně vojenských cílů v Ejlatu.

Server The Times of Israel s odvoláním na zdravotnickou službu v Ejlatu napsal, že dron dopadl na místní školu a šest osob bylo odvezeno do nemocnice, protože se nadýchali kouře nebo utrpěli šok. „Totožnost bezpilotního letounu a podrobnosti incidentu se prověřují,“ uvedla izraelská armáda ve zprávě.

Armáda později oznámila, že v oblasti Rudého moře, kam má Izrael přístup právě přes přístav Ejlat, její systém protivzdušné obrany Arrow úspěšně zachytil raketu mířící na izraelské území. V jiné zprávě o několik hodin později uvedla, že pomocí systému Patriot sestřelila „podezřelý cíl“ v pouštní oblasti na jihu země.

V posledních týdnech směrem na Izrael opakovaně posílali rakety či drony jemenští povstalci Húsíové podporovaní Íránem, až dosud však byly všechny sestřeleny nebo nedoletěly do cíle. Húsíové se považují za součást takzvané „osy odporu“ proti Izraeli, která vedle palestinského hnutí Hamás zahrnuje také Íránem podporované šíitské muslimské frakce v Iráku či libanonskou skupinu Hizballáh.

Húsíové ovládají rozsáhlá území Jemenu včetně hlavního města Sáná, které leží vzdušnou čarou přes 1800 kilometrů od Ejlatu. Toto přístavní město v Akabském zálivu je hlavní obchodní branou Izraele do Rudého moře. Izrael v posledních týdnech posílil svou námořní přítomnost v Rudém moři, aby lépe chránil své jižní pobřeží, významnou námořní sílu v oblasti mají také Spojené státy, připomněl Reuters.

„Jedná se o první potvrzené škody na území města Ejlat od vypuknutí bojů 7. října. Hamás a Húsíové už několikrát vypálili směrem na Ejlat rakety, řízené střely či bezpilotní letouny. Předchozí útoky ale vždy zachytily izraelské, americké, saúdské nebo egyptské síly,“ řekl agentuře Reuters Daniel Mueller, analytik britské společnosti pro námořní bezpečnost Ambrey.

Izraelská armáda už druhým měsícem bombarduje Pásmo Gazy a v těchto dnech pokračuje v pozemní operaci s cílem zcela zničit Hamás v odvetě za brutální útok ze 7. října, při němž ozbrojenci tohoto radikálního hnutí na jihu Izraele povraždili na 1400 lidí, převážně civilistů, a přes dvě stovky odvlekli do Gazy jako rukojmí. Izraelská operace podle představitelů Hamásem ovládaných úřadů v Pásmu Gazy dosud stála život více než 10 800 Palestinců. (ČTK)