Soud na Ukrajině odsoudil šest Ukrajinců, kteří bojovali na straně Ruska

Soud na Ukrajině odsoudil k odnětí svobody šest Ukrajinců, kteří bojovali na straně Ruska. Oznámila to ukrajinská tajná služba SBU, podle níž poslal soud dva ze šestice na 12 let do vězení a čtyři další na 15 let za mříže.

Odsouzení se přidali na začátku ruské invaze na Ukrajinu k ruským jednotkám Jižního vojenského okruhu a následně působili v různých armádních uskupeních. Někteří z nich jsou bývalí vězni. Dva z nich se dostali do řad ruského trestného oddílu Štorm Z. Ten podle médií plní právě vězni nebo vojáci, kteří porušili disciplínu.

Šestice nakonec padla do ukrajinského zajetí. Soud je shledal vinnými z vlastizrady, kolaborační činnosti a účasti v nelegálním ozbrojeném uskupení. (ČTK)