V Pásmu Gazy se nechystá příměří, jen humanitární pauzy

Izrael podle Bílého domu souhlasil se zavedením čtyřhodinových pauz v bojích s radikálním hnutím Hamás, a to počínaje dneškem. Oproti předchozím vyjednaným pauzám mají tyto pravidelné přestávky umožnit lidem odejít ze severu Pásma Gazy, kde jsou pozemní boje i izraelské bombardování nejintenzivnější.

Server The Times of Israel (ToI) nicméně podotýká, že „ačkoliv USA dnes poprvé toto opatření oznamují, Izrael denní humanitární pauzy na (hlavní silnici) v Pásmu Gazy uplatňuje už od neděle“. Neříká jim však „pauzy“, ale hovoří o „koridorech“, a to kvůli vnitropolitické nevoli vůči jakýmkoliv přestávkám v bojích proti Hamásu, podotkl web.

Například izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir dnes na oznámení Bílého domu o čtyřhodinových „pauzách“ reagoval prohlášením, že jde o „hrubou chybu“. „Musíme pokračovat v bojích a přitom udržovat humanitární koridory pro obyvatele Gazy směrem na jih,“ cituje Gvira izraelský deník Haarec.

Trvalejší příměří nyní podle amerického prezidenta Joea Bidena nyní „nepřipadá v úvahu“. V odpovědi na dotaz, zda ho frustruje, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu je pomalý ve vyjednáváních, odpověděl Biden: „Trvalo to o něco déle, než bych si býval přál.“

„Není žádné příměří, opakuji, není žádné příměří,“ cituje ovšem agentura Reuters dnešní reakci mluvčího izraelské armády na oznámení o čtyřhodinových pauzách. „Co vytváříme, jsou čtyřhodinová okna, taktické, lokální přestávky pro humanitární pomoc,“ řekl armádní mluvčí Richard Hecht.

USA podle mluvčího Bílého domu pro bezpečnost Johna Kirbyho mají ujištění Izraele, že ve vyznačených oblastech severu Pásma Gazy nebude provádět bojové operace. „Stále se obáváme, že Hamás bude lidem bránit v útěku. Věříme ale, že tyto pauzy jsou krokem správným směrem,“ dodal Kirby.

Izraelská armáda vyzvala obyvatele severu Pásma Gazy k opuštění této oblasti a přesunu na jih opakovaně, a to i před zahájením pozemní invaze. Nicméně vzhledem k velkému počtu lidí, humanitární krizi, údajným snahám Hamásu bránit palestinským civilistům v odchodu a také faktu, že někteří sever Pásma Gazy opustit nechtějí kvůli obavám, že se už nebudou moci vrátit, tam mnoho lidí zůstává. Izrael také tvrdí, že bojovníci Hamásu mají svá velitelská centra v nemocnicích i pod nimi v podzemí.

Podle aktuální bilance palestinských úřadů ovládaných Hamásem zemřelo v Pásmu Gazy od 7. října už 10 812 Palestinců. Údaj z válečné zóny nelze bezprostředně nezávisle ověřit, „tisíce“ palestinských civilních obětí ale potvrdil tento týden bez bližšího upřesnění Pentagon. (ČTK)