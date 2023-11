Pražská koalice bude jednat o novele vyhlášky o hazardu 23. listopadu

Pražská koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN bude poprvé jednat o novele vyhlášky o hazardu na koaličním jednání 23. listopadu. Cílem je vypracovat novelu, aby město nedostávalo pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Na dnešním jednání magistrátního výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost to řekla předsedkyně výboru Kateřina Arnotová (STAN). Návrh úředníků, který má ČTK k dispozici, by chtěl například zrušit naprostý zákaz hazardu v městských částech, za nějž ÚOHS Prahu pokutuje. Výbor dnes projednávání materiálu přerušil do dalšího zasedání.

Pražští radní se v pondělí usnesli, že magistrát podá správní žalobu proti rozhodnutí předsedy ÚOHS, který metropoli uložil pokutu zhruba 2,4 milionu Kč za chyby v loterijních vyhláškách z let 2018 až 2021. Pokutu hlavní město zaplatí.

Na jednání vyšle každý koaliční partner čtyři zástupce. Jak bude konečný návrh novely vypadat, není jasné. „Koaliční postoj bude znám posléze (po jednání),“ řekla Arnotová.

Podle magistrátního dokumentu, který má ČTK k dispozici, by mohl dál platit zákaz technických her na celém území Prahy. Naopak zmizet by měla možnost, aby si radnice mohly schválit naprostý zákaz, zrušena by tak byla tzv. nulová tolerance. To byl jeden z argumentů ÚOHS pro udělení pokuty. Radní Adam Zábranský (Piráti) v pondělí řekl, že Praha podá proti rozhodnutí správní žalobu, neboť trvá na zachování subsidiarty, tedy možnosti rozhodovat na nejnižším stupni veřejné správy.

Aby město vyhovělo výtkám ÚOHS, podle návrhu by mohlo vzniknout celoměstské pravidlo, kdy nesmí být herny v okolí některých budov. Návrh nyní zmiňuje školy a školská zařízení, kam spadají třeba i domy dětí a mládeže nebo školní kluby. Takových zařízení je ve městě 3169. Herny by nesměly být v okruhu 200 metrů vzdušnou čarou.

Magistrátní návrhy dnes kritizovali někteří členové výboru i opoziční zastupitelé, kteří byli hosty jednání. Opoziční zastupitel Václav Bílek (ANO) řekl, že zamýšlený krok chápe pouze jako snahu odvrátit pokuty od ÚOHS, ale nikoliv jako řešení hazardu v Praze. Návrh, zejména vzdálenost od škol, kritizoval zastupitel, člen výboru a poslanec Patrik Nacher (ANO). „201 metrů, tam už to nevadí?“ řekl. Následně řekl, že by měl magistrát udělat analýzu, jak se změnila situace v hazardu po zavedení vyhlášky.

Senátorka a zastupitelka Hana Kordová Marvanová (zvolena za Spolu), která byla jako radní u vzniku vyhlášky, uvedla, že snahou města bylo při tvorbě vyslyšet názory městských částí a že tehdy město nemělo žádný signál, ani od některého z ministerstev, že by vyhláška neměla být v pořádku.

Praha nedávno dostala druhou pokutu za chyby v loterijních vyhláškách. Letos v červnu předseda ÚOHS potvrdil sankci 2,7 milionu korun za stejnou chybu ve vyhláškách platných v letech 2012 až 2018, tuto pokutu už hlavní město muselo zaplatit. Celkem už dostalo město pokuty ve výši přes pět milionů korun. (ČTK)