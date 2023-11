Práci nemocničních ombudsmanů má řešit úprava zákona o zdravotních službách

Úprava zákona o zdravotních službách má detailně popsat činnost a kompetence nemocničního ombudsmana. Svou prací má předcházet stížnostem, pomáhat pacientům i lékařům řešit konfliktní situace.

Návrh půjde do 14 dnů do vnějšího připomínkového řízení, úprava by mohla být účinná od 1. července 2024. ČTK to řekl Josef Pavlovic, náměstek ministra zdravotnictví, při dnešním jednání Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR, která se konala v Želivě na Pelhřimovsku.

Osobu pověřenou vyřizováním stížností musejí mít nemocnice povinně od roku 2011. Metodické pokyny k jejich práci jsou zatím závazné jen ve fakultních nemocnicích, pro ostatní jsou doporučením.

„Ministerstvo (zdravotnictví) vnímá roli ombudsmana jako esenciální právě pro to, aby pacientská zkušenost z nemocnice byla co nejlepší. Zároveň je to prevence vyhoření zdravotníků,“ řekl Pavlovic.

V krajských nemocnicích na Vysočině stížnosti nejčastěji řeší manažeři kvality. Funkci ombudsmana oficiálně od 1. srpna zřídila Nemocnice Havlíčkův Brod. Zastává ji mluvčí nemocnice Petra Černo a také primář a poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Sjednocení pravidel práce nemocničních ombudsmanů by uvítal. Bez toho podle něho může veřejnost tápat v tom, jak v případě nespokojenosti postupovat.

Konfliktní situace podle něho nejčastěji vycházejí ze špatné komunikace mezi pacienty a lékaři. Díky odbornosti, kterou by měl ombudsman mít, může pomoci i těm lékařům, kteří si nevědí rady, jak s pacienty a zejména jejich rodinami hovořit. „Stane se, že si prostě někdy nevíte rady, ta situace může být vypjatá. Pokud se tam potom objeví nějaká pověřená osoba, která je nezaujatá, která přijde vně, byť je z té nemocnice, ale je vně toho oddělení, tak to komunikaci opravdu pomáhá. I zdravotníci se cítí lépe, že v tom nejsou sami,“ řekl Kaňkovský.

„Ombudsman má být mostem mezi zdravotníky, pacienty a nemocnicí. Má být tím deeskalátorem, vysvětlovat,“ řekl Pavlovic. Pozice ombudsmana podle něho pomáhá předcházet vleklým i finančně náročným soudním sporům a nastavovat postupy, které mají konfliktům předcházet. Přínosem je i pro pacienty, pro které je příjemnější jednat s ním než s právním oddělením nemocnice.

Pro definování pozice ombudsmanů ve zdravotnictví se podle Pavlovice Česko inspirovalo mimo jiné v Belgii. Vedle řešení náplně jejich práce se nyní pracuje i na zajištění jejich financování, zejména v malých nemocnicích.

Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR vznikla v roce 2019, nyní má 30 členů, řekl ČTK její předseda Petr Ballek. Smysl práce ombudsmanů vidí v harmonizování vztahů mezi zdravotníky a pacienty. „V poslední době zaznamenáváme velký nárůst verbálních a fyzických útoků na zdravotníky. Ten mediátor, nemocniční ombudsman, komunikátor má vždycky šanci situaci urovnat. Je pro něj nejdůležitější umět komunikovat a najít co nejlepší řešení pro obě strany,“ řekl Ballek. (ČTK)