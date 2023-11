Na severu Francie se zhoršují povodně, zavřené jsou stovky škol

Na severu Francie v departementu Pas-de-Calais dál vytrvale prší a hladiny řek stoupají. Ministr vnitra Gérald Darmanin ve 14 hodin zvýšil výstrahu před povodněmi na nejvyšší stupeň.

Kvůli povodním zůstanou nejméně do pátku zavřené mateřské, základní i střední školy ve 200 obcích, uvedl Darmanin podle stanice BFM TV. Zda školy otevřou v pondělí, zatím není jasné, píše AFP.

V oblasti u hranic s Belgií prší už od pondělí a podle meteorologů déšť rozhodně neustane dříve než v pátek. Během dneška a pátku má spadnout až 100 milimetrů srážek, což je objem, který v oblasti obvykle naprší za měsíc. Hladiny čtyř řek už dosáhly historických úrovní, starostové mluví o „stoleté vodě“. Řeka Course se už vylila z břehů a voda z ní se vlila i do zatopené bývalé štěrkovny o rozloze 12 hektarů. Ta ale podle odborníků není stavěná na tak rychlý příliv vody a u odtoku by se mohla provalit. Do obcí pod ní by přišla asi metr a půl vysoká přílivová voda, píše Le Figaro.

Ohrožené jsou obce Estréelles a Estrée, v nichž bylo už ve středu večer preventivně evakuováno asi 40 domácností. Hráz hrozící protržením stojí asi dva kilometry nad obcemi. Podle informací úřadů z dnešního rána je zatím hráz v pořádku, přestože jsou v ní čtyři trhliny, píše Le Figaro. (ČTK)