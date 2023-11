Myanmarská junta slábne, utrpěla zatím největší porážku. Zajímavé je, co udělala Čína

Myanmarská opoziční vůdkyně Su Ťij by měla být omilostněna. Informuje o tom agentura AFP s odkazem na státní média. Su Ťij byla po převratu v roce 2021 v několika soudních procesech poslána na celkem 33 let do vězení. Minulý týden byla přesunuta z vězení do vládní budovy. (AFP)